УАФ: За время руководства Павелко отток активов составил 1 млрд. 342 млн. 900 тыс. грн
Ассоциация провела предварительный аудит работы организации
УАФ
УАФ обнародовала предварительные результаты проверки ее деятельности за 2015-2023 годы, которую проводит независимая аудиторская компания AC Crowe Ukraine.
В январе 2024 года сразу после избрания на пост президента УАФ Андрей Шевченко анонсировал всесторонний аудит деятельности ассоциации. Пока известны его первые результаты, финальный документ должен быть завершен в течение трех месяцев.
На данном этапе AC Crowe Ukraine обнаружила отток активов УАФ в размере 1 млрд. 342 млн. 900 тыс. грн. Основные убытки нанесены операциями с оффшорными компаниями, потерями средств из-за использования депозитов, расходами, связанными с завышением стоимости приобретенных товаров/работ/услуг.
Приведенные данные предварительные и подлежат окончательному утверждению. Финальные результаты проверки будут обнародованы после завершения анализа.
Также УАФ отмечает, что AC Crowe Ukraine — независимая аудиторская компания, член международной аудиторской сети Crowe Global , которая является восьмой по величине глобальной аудиторской сетью мира. Эта сеть состоит из независимых аудиторских и консультационных фирм в более чем 150 странах мира и имеет 798 офисов. AC Crowe Ukraine является представителем сети с безупречной репутацией, которая демонстрирует самые высокие стандарты качества работы и высокопрофессиональных услуг.
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