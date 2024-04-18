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УАФ: За время руководства Павелко отток активов составил 1 млрд. 342 млн. 900 тыс. грн

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Ассоциация провела предварительный аудит работы организации

УАФ: За время руководства Павелко отток активов составил 1 млрд. 342 млн. 900 тыс. грн

УАФ

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УАФ обнародовала предварительные результаты проверки ее деятельности за 2015-2023 годы, которую проводит независимая аудиторская компания AC Crowe Ukraine.

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В январе 2024 года сразу после избрания на пост президента УАФ Андрей Шевченко анонсировал всесторонний аудит деятельности ассоциации. Пока известны его первые результаты, финальный документ должен быть завершен в течение трех месяцев.

На данном этапе AC Crowe Ukraine обнаружила отток активов УАФ в размере 1 млрд. 342 млн. 900 тыс. грн. Основные убытки нанесены операциями с оффшорными компаниями, потерями средств из-за использования депозитов, расходами, связанными с завышением стоимости приобретенных товаров/работ/услуг.

Приведенные данные предварительные и подлежат окончательному утверждению. Финальные результаты проверки будут обнародованы после завершения анализа.

Также УАФ отмечает, что AC Crowe Ukraine — независимая аудиторская компания, член международной аудиторской сети Crowe Global , которая является восьмой по величине глобальной аудиторской сетью мира. Эта сеть состоит из независимых аудиторских и консультационных фирм в более чем 150 странах мира и имеет 798 офисов. AC Crowe Ukraine является представителем сети с безупречной репутацией, которая демонстрирует самые высокие стандарты качества работы и высокопрофессиональных услуг.

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УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Djon (Україна)
18.04.2024 в 17:07
І все буде як завжди: а що за це павелку буде? як що? ганьба йому буде.
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Комментарии 2
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Djon (Україна)
18.04.2024 в 17:07
І все буде як завжди: а що за це павелку буде? як що? ганьба йому буде.
Ответить
0
0
Siren05 (Мариуполь)
18.04.2024 в 16:26
Глядя на морду лица Павелко, с первого взгляда можно было сказать, что это прохиндей, мошенник и вор. Так оно и оказалось...
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