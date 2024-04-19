  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В России упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3, бивший ракетами по Украине
В тренде

В России упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3, бивший ракетами по Украине

Общие новости
Обновлено

Карма в действии

В России упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3, бивший ракетами по Украине

соцмережі

Новина українською

В Ставропольском крае РФ потерпел крушение военный самолет Ту-22М3. Это подтвердил местный губернатор Владимир Владимиров.

"На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались", - отметил он.

Впоследствии Владимиров сообщил, что найдены два летчика с самолета.

"Они живы, везем в больницу. На место происшествия выехали все службы", - написал губернатор.

Министерство обороны России также подтвердило падение Ту-22М3 в Ставропольском крае.

"Самолет потерпел крушение после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Предварительно причиной аварии стала техническая неисправность. Три члена экипажа эвакуировались, продолжается поиск одного летчика. Боекомплекта на борту самолета не было, разрушений на земле нет", - говорится в сообщении.

Между тем Сухопутные войска ВСУ сообщили, что на кадрах падает самолет Ту-22М3 ВКС РФ, который ночью запускал ракеты по Украине.

Представитель Воздушных сил Украины Илья Евлаш не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что самолет сбили на территории России.

"Не могу вам ни подтвердить, ни опровергнуть. Пока проверяем информацию", - заявил Евлаш.

По теме
yellow-arrow
Зозуля: Недоумки попали в жилой дом в Днепре и будут говорить, что там жили генералы НАТО
yellow-arrow
Атака на Днепропетровщину: пострадал жилой дом и объекты Укрзализныци. Есть погибшие и раненые
yellow-arrow
ВСУ уничтожили за сутки 870 оккупантов. Генштаб подытожил потери российской армии
самолет война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ASTRA
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
okolegko (Київ)
19.04.2024 в 10:06
Он упал
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
okolegko (Київ)
19.04.2024 в 10:06
Он упал
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости