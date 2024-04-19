В России упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3, бивший ракетами по Украине

В Ставропольском крае РФ потерпел крушение военный самолет Ту-22М3. Это подтвердил местный губернатор Владимир Владимиров.

"На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались", - отметил он.

Впоследствии Владимиров сообщил, что найдены два летчика с самолета.

"Они живы, везем в больницу. На место происшествия выехали все службы", - написал губернатор.

Министерство обороны России также подтвердило падение Ту-22М3 в Ставропольском крае.

"Самолет потерпел крушение после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Предварительно причиной аварии стала техническая неисправность. Три члена экипажа эвакуировались, продолжается поиск одного летчика. Боекомплекта на борту самолета не было, разрушений на земле нет", - говорится в сообщении.

Между тем Сухопутные войска ВСУ сообщили, что на кадрах падает самолет Ту-22М3 ВКС РФ, который ночью запускал ракеты по Украине.

Представитель Воздушных сил Украины Илья Евлаш не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что самолет сбили на территории России.