  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Столтенберг пообещал Украине новые системы ПВО от НАТО
В тренде

Столтенберг пообещал Украине новые системы ПВО от НАТО

Общие новости

В ближайшее время

Столтенберг пообещал Украине новые системы ПВО от НАТО

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Совет Украина-НАТО 19 апреля согласился направить Киеву дополнительные средства противовоздушной обороны.

Читайте также"Капитуляция – это не мир". В НАТО и украинском духовенстве отреагировали на заявление Папы Римского

Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета, передает "Европейская правда".

По словам Столтенберга, присутствующие на заседании министры обороны НАТО "согласились усилить и предоставить дополнительную военную поддержку, включая больше противовоздушной обороны".

"НАТО определил имеющиеся ресурсы по всей территории Альянса. Есть системы, которые доступны для Украины. Поэтому я ожидаю новые объявления о помощи Украине с ПВО в ближайшее время", – анонсировал генсек.

  • Меньше 30 секунд на пост, меньше 20 минут в день – и вы в курсе всех ключевых футбольных и спортивных новостей. Подпишитесь на Telegram UA-Football

Он отметил, что союзники в Альянсе могут предоставить Киеву и другие системы противовоздушной обороны, кроме Patriot, например SAMP/T, или помочь финансовыми взносами, если у них нет систем ПВО.

"Мы также работаем с промышленностью для наращивания производства, чтобы модернизировать системы (ПВО. – ред.) и сделать их пригодными к использованию", – добавил Столтенберг.

Ранее на этой неделе генеральный секретарь НАТО заявил, что члены Альянса в целом имеют достаточное количество систем противовоздушной обороны, чтобы удовлетворить просьбу Украины передать часть из них.

А канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал, что Берлин прилагает усилия для поиска шести систем противовоздушной обороны Patriot "в контексте НАТО" в дополнение к еще одной, которую пообещала передать ФРГ.

По теме
yellow-arrow
Сексизм и угрозы насилием. Омбудсмен обратился к Андрею Шевченко относительно скандала в УАФ
yellow-arrow
Сапронов принял извинения Setanta за скандал со своим комментарием на русском языке
yellow-arrow
Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
Йенс Столтенберг война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости