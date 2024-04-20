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Силы обороны уничтожили еще 750 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Среди техники основной акцент – на автомобилях

Силы обороны уничтожили еще 750 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали 750 оккупантов. Кроме этого, они уничтожили 130 единиц вражеской техники.

В целом потери России с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 458 580 (+750) человек,
  • танков ‒ 7213 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 13873 (+21) ед,
  • артиллерийских систем – 11678 (+20) ед,
  • РСЗО – 1046 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 763 (+1) ед,
  • самолетов – 348 (+1) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9341 (+30),
  • крылатых ракет ‒ 2109 (+13),
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15717 (+46) ед,
  • специальной техники – 1918 (+3).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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