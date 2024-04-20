Силы обороны уничтожили еще 750 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
Среди техники основной акцент – на автомобилях
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали 750 оккупантов. Кроме этого, они уничтожили 130 единиц вражеской техники.
В целом потери России с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:
- личного состава – около 458 580 (+750) человек,
- танков ‒ 7213 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 13873 (+21) ед,
- артиллерийских систем – 11678 (+20) ед,
- РСЗО – 1046 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 763 (+1) ед,
- самолетов – 348 (+1) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9341 (+30),
- крылатых ракет ‒ 2109 (+13),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 15717 (+46) ед,
- специальной техники – 1918 (+3).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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