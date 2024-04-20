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Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект помощи Украине

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Все правки отклонены. Теперь его должны быстро передать в Сенат и там будет окончательное голосование

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект помощи Украине

Джерело - Сенат

Новина українською

Палата представителей США согласовала законопроект о выделении финансовой помощи Украине

Отметим:

- содержание пакета составляет $60,84 млрд;

- $23,2 млрд выделяют для пополнения вооружения запасов США;

- $23,2 млрд на военную помощь для Украины;

- $11,3 млрд на военные операции США в регионе;

- $13,8 млрд на приобретение систем вооружения и обороны;

- $26 млн на контроль за предоставленной помощью, усиление которой предусматривает этот проект.

Кроме этого, документ содержит:

- требование от партнеров и союзников выплаты части средств, по результатам обязательного сопоставления расходов;

- обязательное соглашение о погашении экономической помощи со стороны Украины;

- повышает финансовые лимиты на отдельные президентские полномочия по сокращению расходов.

К тому же, Палата представителей одобрила законопроект #8038 о возможности использования замороженных российских активов для Украины.

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Источник:
congress.gov
Опубликовал: Андрей Мартыник
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