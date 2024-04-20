Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект помощи Украине
Все правки отклонены. Теперь его должны быстро передать в Сенат и там будет окончательное голосование
Джерело - Сенат
Палата представителей США согласовала законопроект о выделении финансовой помощи Украине
Отметим:
- содержание пакета составляет $60,84 млрд;
- $23,2 млрд выделяют для пополнения вооружения запасов США;
- $23,2 млрд на военную помощь для Украины;
- $11,3 млрд на военные операции США в регионе;
- $13,8 млрд на приобретение систем вооружения и обороны;
- $26 млн на контроль за предоставленной помощью, усиление которой предусматривает этот проект.
Кроме этого, документ содержит:
- требование от партнеров и союзников выплаты части средств, по результатам обязательного сопоставления расходов;
- обязательное соглашение о погашении экономической помощи со стороны Украины;
- повышает финансовые лимиты на отдельные президентские полномочия по сокращению расходов.
К тому же, Палата представителей одобрила законопроект #8038 о возможности использования замороженных российских активов для Украины.
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