Гол Довбика забронировал Жироне место в еврокубках, вылет Челси Мудрика и триумф Арсенала без Зинченко. Главные новости за 20-е апреля

На Уэмбли в Лондоне "пенсионеры" и "горожане" встречались между собой в рамках полуфинала Кубка Англии. В итоге победу одержала команда Пепа Гвардиолы. Путевку в решающий матч "Сити" принес гол Бернарду Силвы на 84-й минуте. Что касается Михаила Мудрика, то коуч лондонцев Маурисио Почеттино оставил нашего легионера на скамейке запасных и выпустил лишь на 10 минут в конце встречи. В итоге статистический портал WhoScored признал украинского вингера худшим игроком матча. Михаил получил оценку в размере 5,8 балла.

В очередном туре АПЛ "Брентфорд" приехал на "Кенилворт Роуд" в гости к "Лутону". В итоге "пчелки" одержали разгромную победу, поразив ворота соперника сразу 5 раз. Егор Ярмолюк начал эту встречу в запасе и появился на поле только на 82-й минуте. Примечательно, что гости пропустили единственный мяч в этой встрече после выхода украинского хавбека на поле.

В параллельном матче английского первенства команда Микеля Артеты на выезде одолела "Вулверхэмптон". Три очка "канонирам" принесли голы Троссарда и Эдегора. Благодаря этой победе, "Арсенал" вышел на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата. Однако, у "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" есть по матчу в запасе. Примечательно, что Александр Зинченко не вышел на поле во втором поединке подряд.

В 32-м туре испанской Ла Лиги подопечные Мичела на своем поле разгромили "Кадис" - 4:1. Один из голов хозяев в этой встрече записал на свой счет Артем Довбик. Украинский форвард продолжает возглавлять гонку бомбардиров чемпионата Испании. Благодаря этой победе, "Жирона" обеспечила себе место в еврокубках на следующий сезон.

Борьба за титул чемпиона Бундеслиги успешно завершилась в пользу "Байера". Поэтому можно покуражиться, не оглядываясь на результат. Что и сделала мюнхенская "Бавария". В 30-м туре чемпионата Германии команда Томаса Тухеля переехала берлинский Унион - со счетом 5:1.

Теперь к родной УПЛ. В матче 25-го тура в Одессе "моряки" Романа Григорчука принимали подопечных Юрия Вернидуба. "Черноморец" первым открыл счет в этой встрече. Под занавес первого тайма отличился Брагару. Однако во второй половине поединка криворожская команда отличилась дважды и вырвала победу.

Во втором матче игрового дня ковалевцы под руководством Ярослава Вишняка переиграли "Ворсклу" Сергея Долганского. Поединок проходил в Полтаве. "Колос" дважды расписался в воротах "зеленых" и при этом не пропустил. Эта победа стала первой для ковалевского клуба с февраля. В свою очередь полтавчане увеличили свою безвыигрышную серию до пяти матчей.