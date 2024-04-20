Зеленский – о помощи от США: Почувствуют и наши воины на передовой, наши города и села, которые страдают от российского террора
Обращение главы государства
Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України / Автор невідомий
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение США предоставить Украине пакет финансовой помощи на почти 61 миллиард долларов. Украина получит финансовую поддержку, а также вооружение.
"Сегодня мы получили решение, которого ожидали: о пакете американской поддержки. За которое так мы боролись. Очень весомый пакет, который почувствуют и наши воины на передовой, наши города и села, которые страдают от российского террора", - сказал Владимир Зеленский.
Также он добавил, что американская поддержка должна помочь Украине справедливо закончить войну, развязанную Россией.
"Бесспорно, мы используем американскую поддержку, чтобы укрепить оба наших народа и приблизить справедливое завершение этой войны – войны, которую Путин должен проиграть".
Наконец, президент поблагодарил всех, кто работал для того, чтобы Украина получила долгожданный пакет помощи.
Популярное сейчас
- Манчестер Сити – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
- Футболистам Миная предлагали по 5 тысяч долларов за слив матча против Динамо – источник
- Юлия Левченко: Каждому человеку нужен человек
- ПСЖ разбил Барсу, Боруссия прошла Атлетико, дисквалификация Роналду. Главные новости за 16 апреля
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
- Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО