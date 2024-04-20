Зеленский – о помощи от США: Почувствуют и наши воины на передовой, наши города и села, которые страдают от российского террора

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение США предоставить Украине пакет финансовой помощи на почти 61 миллиард долларов. Украина получит финансовую поддержку, а также вооружение.

"Сегодня мы получили решение, которого ожидали: о пакете американской поддержки. За которое так мы боролись. Очень весомый пакет, который почувствуют и наши воины на передовой, наши города и села, которые страдают от российского террора", - сказал Владимир Зеленский.

Также он добавил, что американская поддержка должна помочь Украине справедливо закончить войну, развязанную Россией.

"Бесспорно, мы используем американскую поддержку, чтобы укрепить оба наших народа и приблизить справедливое завершение этой войны – войны, которую Путин должен проиграть".

Наконец, президент поблагодарил всех, кто работал для того, чтобы Украина получила долгожданный пакет помощи.