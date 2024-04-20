  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский – о помощи от США: Почувствуют и наши воины на передовой, наши города и села, которые страдают от российского террора
В тренде

Зеленский – о помощи от США: Почувствуют и наши воины на передовой, наши города и села, которые страдают от российского террора

Общие новости

Обращение главы государства

Зеленский – о помощи от США: Почувствуют и наши воины на передовой, наши города и села, которые страдают от российского террора

Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України / Автор невідомий

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение США предоставить Украине пакет финансовой помощи на почти 61 миллиард долларов. Украина получит финансовую поддержку, а также вооружение.

"Сегодня мы получили решение, которого ожидали: о пакете американской поддержки. За которое так мы боролись. Очень весомый пакет, который почувствуют и наши воины на передовой, наши города и села, которые страдают от российского террора", - сказал Владимир Зеленский.

Также он добавил, что американская поддержка должна помочь Украине справедливо закончить войну, развязанную Россией.

"Бесспорно, мы используем американскую поддержку, чтобы укрепить оба наших народа и приблизить справедливое завершение этой войны – войны, которую Путин должен проиграть".

Наконец, президент поблагодарил всех, кто работал для того, чтобы Украина получила долгожданный пакет помощи.

По теме
yellow-arrow
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект помощи Украине
yellow-arrow
Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
yellow-arrow
Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете доступа военным к онлайн-казино
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости