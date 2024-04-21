Силы обороны ликвидировали за сутки почти две сотни техники россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
950 захватчиков больше не будут атаковать Украину
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали еще 950 противников. Также было уничтожено 198 единиц техники оккупантов.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 459 530 (+950 за прошедшие сутки) человек,
- танков ‒ 7229 (+16) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 13896 (+23) ед,
- артиллерийских систем – 11719 (+41) ед,
- РСЗО – 1046 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 767 (+4) ед,
- самолетов – 348 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9379 (+38),
- крылатых ракет ‒ 2115 (+6),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 15785 (+68) ед,
- специальной техники – 1926 (+8).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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