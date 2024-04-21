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Силы обороны ликвидировали за сутки почти две сотни техники россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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950 захватчиков больше не будут атаковать Украину

Силы обороны ликвидировали за сутки почти две сотни техники россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали еще 950 противников. Также было уничтожено 198 единиц техники оккупантов.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 459 530 (+950 за прошедшие сутки) человек,
  • танков ‒ 7229 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 13896 (+23) ед,
  • артиллерийских систем – 11719 (+41) ед,
  • РСЗО – 1046 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 767 (+4) ед,
  • самолетов – 348 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9379 (+38),
  • крылатых ракет ‒ 2115 (+6),
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15785 (+68) ед,
  • специальной техники – 1926 (+8).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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