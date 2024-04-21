Утром в бухте Севастополя раздались взрывы, Крымский мост закрыли - ВИДЕО
Веселое воскресенье для оккупантов
Скриншот
Утром, 21 апреля, во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Как сообщают местные жители, они видели много дыма в районе бухты.
Так называемый "губернатор Севастополя", представляющий оккупационные власти, Михаил Развожаев уже вышел с официальным обращением. Он заявил, что "на одном из кораблей военные отразили атаку противокорабельной ракеты".
Очевидцы отмечали, что в сторону бухты ехали пожарные машины. В сети опубликовали видео с уходящим с кораблей дымом. Развожаев объяснил, что "в результате падения обломков начался небольшой пожар".
Также в сети писали, что Крымский мост был перекрыт.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Телеграм-канал окупантів
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Довбик забил в третьей игре кряду. Жирона — Кадис 4:1. Видео голов и обзор матча
- Примера. Жирона — Кадис 4:1. Довбик забивает, все ближе к ЛЧ
- Довбик забил свой 18-й гол в сезоне
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн