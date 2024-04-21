Утром в бухте Севастополя раздались взрывы, Крымский мост закрыли - ВИДЕО

Утром, 21 апреля, во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Как сообщают местные жители, они видели много дыма в районе бухты.

Так называемый "губернатор Севастополя", представляющий оккупационные власти, Михаил Развожаев уже вышел с официальным обращением. Он заявил, что "на одном из кораблей военные отразили атаку противокорабельной ракеты".

Очевидцы отмечали, что в сторону бухты ехали пожарные машины. В сети опубликовали видео с уходящим с кораблей дымом. Развожаев объяснил, что "в результате падения обломков начался небольшой пожар".

Также в сети писали, что Крымский мост был перекрыт.