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Милевский: Хочу стать чемпионом с "Динамо" уже не как игрок, а как работник клуба

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Милевский: Хочу стать чемпионом с "Динамо" уже не как игрок, а как работник клуба

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Бывший игрок "Динамо" Артем Милевский прокомментировал слухи о его возможной работе в клубе в должности скаута по нападающим.

- Вы получили предложение от Игоря Суркиса о работе в "Динамо". Когда планируете идти в киевский клуб?

- Все уже ждут меня в "Динамо", спрашивают: "Артем, это правда, что тебе предложили работу в Динамо?". Я отвечаю: "Думаю, Игорь Михайлович [Суркис] будет не против, но всему свое время".

Я хочу стать чемпионом с "Динамо" уже не как игрок, а как работник клуба. Думаю, это скоро произойдет.

Правда ли, что я хочу работать скаутом по нападающим? Да.

- Когда в последний раз были в гостях у "Динамо"?

- Вчера я посетил вечернюю тренировку "Динамо" перед сегодняшней игрой с "Полесьем". Я позвонил Александру Владимировичу Шовковскому и спросил: "Вы не против, если я приеду? Хочу посмотреть тренировку и пообщаться с ребятами". Владимирович ответил: "Без проблем. Приезжай".

Я погулял по базе, по этажам, зашел в супермодный новый тренажерный зал. Тепло пообщался с ребятами, с Сергеем Федоровым, Олегом Гусевым. В конце, минуты две, поговорил тет-а-тет с Ванатом. Я очень рад, что увидел всех.

- Что сказали Ванату?

- Что мне очень понравился его ассист на Буяльского в игре с Минаем. Классная комбинация. Это напомнило мне наши голы с Алиевым. Классика! Я сказал Ванату: "Ты все сделал правильно. Андрюха Ярмоленко тоже любит так играть - отдает и вбегает. Надо просто зацепиться за мяч".

Плюс я ему подсказал несколько хитростей, но это пусть останется между нами (смеется, - прим. А.П.). Надеюсь, против "Полесья" он воплотит это в жизнь, забьет гол и отдаст на Бую и Ярмолу.

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Артем Милевский Динамо (Киев)
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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K-Spirit (Киев)
21.04.2024 в 14:21
Ну я так понял, что если Игорь Суркис его сильно попросит, то он так и быть, согласится.
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Комментарии 2
K-Spirit (Киев)
21.04.2024 в 14:21
Ну я так понял, что если Игорь Суркис его сильно попросит, то он так и быть, согласится.
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Kondor (Веселе)
21.04.2024 в 14:01
Он знал всегда,что хотеть не вредно
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