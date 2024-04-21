Шабанов: В первом круге мы смогли сыграть с Динамо практически на равных
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Фото: ФК Полісся
Защитник "Полесья" Артем Шабанов вспомнил победу над "Динамо" (3:2) в первом круге перед новым противостоянием во второй части сезона.
"Я думаю, мы победили тогда за счет коллективного характера, что бились друг за друга, хотели победить. Хотели показать, что мы чего-то стоим, что мы тоже умеем играть в футбол. Я считаю, что мы в первом круге показали и смогли сыграть с "Динамо" практически на равных", - сказал Шабанов.
Матч 25-го тура УПЛ "Динамо" - "Полесье" состоится сегодня, 21-го апреля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.
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Источник:Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
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