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"Действительно был выход на наших футболистов" - менеджер Миная прокомментировал информацию о сдаче матча с Динамо

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Идет следствие

"Действительно был выход на наших футболистов" - менеджер Миная прокомментировал информацию о сдаче матча с Динамо

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Менеджер "Миная" Мирослав Небесник прокомментировал информацию о том, что игрокам клуба Дмитрию Немчанинову и Евгению Скибе предлагали по 5 000 долларов за сдачу матча с "Динамо".

- На этом этапе я могу только факт подтвердить, что действительно был выход на наших футболистов. Всю остальную информацию пока не можем разглашать, поскольку сотрудничаем со следствием. Как только можно будет, то, конечно, не будем молчать и будем предоставлять все объяснения.

- В то же время вы также подтверждаете, что обратились в УАФ по этой ситуации?

- Конечно. Есть определенная процедура, когда клубы получают подозрительные звонки. Пытались сразу написать объяснение и поставить в известность соответствующий комитет УАФ.

- И также состоялся разговор с самими футболистами? Они предупредили еще до матча?

- Да, конечно. Сами игроки известили об этом руководство клуба. Со всеми футболистами провели беседы дополнительно, - сказал Небесник.

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Источник:
ua.tribuna.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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наварін (Київ)
21.04.2024 в 16:11
Подавайте заяву в прокуратуру. Слідсво. Підтвердилися факти в суд. А так...
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Комментарии 10
наварін (Київ)
21.04.2024 в 16:11
Подавайте заяву в прокуратуру. Слідсво. Підтвердилися факти в суд. А так...
Ответить
0
0
Gican85 (Киев)
21.04.2024 в 16:13
Ты хоть бы текст статьи прочитал до конца. Следствие и так идет (3-е предложение)
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0
0
Gican85 (Киев)
21.04.2024 в 16:08
Явно это не единичный случай. Копните глубже и узнаете много новых подробностей, например, в игре против Зари
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0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.04.2024 в 16:03
Кроти явно заметушилися після натужної перемоги над Зорею з допомогою судді
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0
1
Gican85 (Киев)
21.04.2024 в 16:09
Кто всрався?
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0
0
SSFC (Белозерье)
21.04.2024 в 15:23
До речі, плачу всім по мільйону за здачу матча...ну і я колись торкнувся плеча Шевченка, тому ви розумійте звідки в мене такі можливості!!!
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1
1
SSFC (Белозерье)
21.04.2024 в 15:20
Тобто, коли відкрито, треті клуби говорять про мотивацію однієї з команд (при цьому на очну гру полюбому демотивують) нікого не бентежить, а те що якийсь стрімер запрошував хлопців на стрім, а потім запропонував(!) (можливо ради пранку) уявні гроші, підняли справу? Ну це рівень)))
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1
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Kondor (Веселе)
21.04.2024 в 15:46
Тоже мені ...Зрівняв палець зі своі м недомі рком!
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1
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Romerik (YNWA)
21.04.2024 в 16:14
Ти розумієш взагалі різницю між стимулюванням на перемогу і на здачу матчу?))
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SSFC (Белозерье)
21.04.2024 в 16:19
Звісно розумію. Бо зі стимуляцією буде разом куплена демотивація(здача гри) на очну гру з мотиватором.
 
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