"Действительно был выход на наших футболистов" - менеджер Миная прокомментировал информацию о сдаче матча с Динамо
Идет следствие
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Менеджер "Миная" Мирослав Небесник прокомментировал информацию о том, что игрокам клуба Дмитрию Немчанинову и Евгению Скибе предлагали по 5 000 долларов за сдачу матча с "Динамо".
- На этом этапе я могу только факт подтвердить, что действительно был выход на наших футболистов. Всю остальную информацию пока не можем разглашать, поскольку сотрудничаем со следствием. Как только можно будет, то, конечно, не будем молчать и будем предоставлять все объяснения.
- В то же время вы также подтверждаете, что обратились в УАФ по этой ситуации?
- Конечно. Есть определенная процедура, когда клубы получают подозрительные звонки. Пытались сразу написать объяснение и поставить в известность соответствующий комитет УАФ.
- И также состоялся разговор с самими футболистами? Они предупредили еще до матча?
- Да, конечно. Сами игроки известили об этом руководство клуба. Со всеми футболистами провели беседы дополнительно, - сказал Небесник.
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