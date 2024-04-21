Президент Металлиста 1925: Будем работать над пиаром команды, клуба и бренда
2 Металлисты в Харькове делят болельщиков
фото - Олександр Приходько
Президент "Металлиста 1925" Владимир Носов рассказал как клуб планирует работать над увеличением количества собственных болельщиков.
"Это проблема, и это как раз то, над чем будет отрабатывать в целом команда - это процесс построения маркетинга и пиара команды и вообще клуба и бренда.
Мы уже на сегодняшний день подключили очень мощных специалистов, которые вместе с нашей командой "Металлиста 1925" помогут нам построить совершенно новую модель, совершенно новые подходы. Думаю, в следующем году вы увидите уже реализацию этой истории", - сказал Носов.
Харьковчане сейчас находятся в УПЛ в зоне вылета, на 15-м месте. До "безопасной зоны" - 7 очков.
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