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Президент Металлиста 1925: Будем работать над пиаром команды, клуба и бренда

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2 Металлисты в Харькове делят болельщиков

Президент Металлиста 1925: Будем работать над пиаром команды, клуба и бренда

фото - Олександр Приходько

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Президент "Металлиста 1925" Владимир Носов рассказал как клуб планирует работать над увеличением количества собственных болельщиков.

"Это проблема, и это как раз то, над чем будет отрабатывать в целом команда - это процесс построения маркетинга и пиара команды и вообще клуба и бренда.

Мы уже на сегодняшний день подключили очень мощных специалистов, которые вместе с нашей командой "Металлиста 1925" помогут нам построить совершенно новую модель, совершенно новые подходы. Думаю, в следующем году вы увидите уже реализацию этой истории", - сказал Носов.

Харьковчане сейчас находятся в УПЛ в зоне вылета, на 15-м месте. До "безопасной зоны" - 7 очков.

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Металлист 1925 (Харьков) Владимир Носов
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Источник:
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Опубликовал: Виктор Иванчук
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