Шандрук: Мы довольно много сегодня прессинговали. Знаем, что Днепр-1 любит играть с мячом
Оценка игры УПЛ от тренера Вереса
Фото: ФК Верес
Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук прокомментировал ничью, добытую его командой в матче против "Днепра-1" (1:1).
- Перейдем сразу к пропущенному мячу вашей команды, потому что разгорелась дискуссия в студии относительно того, кто именно является виновником этого эпизода.
- На самом деле необязателен был угловой. Был наш аут, мы могли бы надежнее сыграть в фазе атаки, могло бы вообще не быть углового. Это первое. Второй момент. Нужно еще проанализировать, но по-живому помню, что недоразумение между нашими двумя игроками привело к курьезному и нелогичному голу. Но, к сожалению, такие ситуации бывают.
- По забитому мячу вашей команды. Видел, что вы активно общались в 1-м тайме с Дахновским, и он, по сути, отреагировал на ваши подсказки, я правильно понимаю?
- Я единственное что просил, чтобы он увереннее немножко играл, потому что чувствовалось какое-то такое волнение от него, потому что я был рядом. Но замечательный забитый гол был, на самом деле не думаю, что мои подсказки сильно повлияли на его решение и исполнение.
- В то же время можно было услышать от вас определенные апелляции к игрокам, что мало прессинга. Так ли это?
- На самом деле мы довольно много сегодня прессинговали. Мне всегда хочется больше как тренеру. На ту интенсивность игры, которую мы тренируем и хотим видеть - мы, скажем так, еще определенные шаги делаем в этом направлении.
Но довольно много сегодня прессинговали. Знаем, что "Днепр-1" любит играть с мячом. И у нас неплохо это получалось. Мы, кстати и мяч забили, скажем так, создав некоторый дискомфорт в центре поля для игроков "Днепра-1" и, перехватив мяч, забили с контригры.
- Юрий Максимов склонялся к мнению, что ничья - закономерный результат. Каково ваше мнение?
- Я согласен с ним.
- Можно ли говорить, что эта ничья более полезна для ваших соперников?
- Наверное, конец чемпионата только покажет, насколько это будет важное очко для нас или потерянных два.
- В каком психологическом состоянии подходят ребята к концовке чемпионата?
- Я не вижу проблем. Мы готовимся на каждую отдельную игру. Конечно, было бы спокойнее, если бы мы были немножко выше. Но нужно ценить каждый момент. Если у нас есть определенные задачи на сегодняшний день, и мы их достойно пройдем - значит, это замечательно.
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