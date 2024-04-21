УПЛ. Верес - Днепр-1 1:1. Видео голов и обзор матча и обзор матча
Днепряне снова теряют очки
Фото: #FCVR57
В 25-м туре УПЛ "Верес" и "Днепр-1" сыграли вничью. Голы состоялись в первом тайме. Счет открыл Виталий Дахновский после ошибки защитника гостей Сватка. Но впоследствии положение выровнял экс-игрок "Вереса" Владимир Адамюк. Причем снова после ошибки. На этот раз Когут и Сезар не объяснились в том, кто будет перехватывать мяч. Как следствие - он попал к сопернику.
"Днепр-1" остался на 4-м месте УПЛ. Ровенчане, зато благодаря очку поднялись на 13-ю строчку.
25-й тур УПЛ сезона 2023/24
21 апреля. Ровно. "Авангард"
Арбитр: Клим Заброда (Сумы)
"Верес" - "Днепр-1" 1:1
Голы: Дахновский 19 - Адамюк 33
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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