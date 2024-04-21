Луческу присутствует на матче Динамо - Полесье
Также есть Ребров
Фото: ФК Динамо Київ
В Киеве проходит матч 25-го тура УПЛ между "Динамо" и "Полесьем". Игру решил посетить бывший тренер киевлян Мирча Луческу. Также на трибунах можно заметить главу сборной Украины Сергея Реброва.
Поединок проходит на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. После первого тайма хозяева ведут в счете 1:0 благодаря голу Ваната.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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наварін (Київ)
21.04.2024 в 19:00
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