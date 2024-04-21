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Луческу присутствует на матче Динамо - Полесье

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Луческу присутствует на матче Динамо - Полесье

Фото: ФК Динамо Київ

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В Киеве проходит матч 25-го тура УПЛ между "Динамо" и "Полесьем". Игру решил посетить бывший тренер киевлян Мирча Луческу. Также на трибунах можно заметить главу сборной Украины Сергея Реброва.

Луческу присутствует на матче Динамо - Полесье - изображение 1

Поединок проходит на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. После первого тайма хозяева ведут в счете 1:0 благодаря голу Ваната.

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Мирча Луческу Сергей Ребров Динамо (Киев)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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наварін (Київ)
21.04.2024 в 19:00
А що ви хочете. Товариш суркіса до швиряння шапки об підлогу, генетичний динамівець.Творець великих динамівських досягнень
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Комментарии 1
наварін (Київ)
21.04.2024 в 19:00
А що ви хочете. Товариш суркіса до швиряння шапки об підлогу, генетичний динамівець.Творець великих динамівських досягнень
Ответить
0
1

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