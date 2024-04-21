Динамо почтило память погибших ультрас клуба
Вспомнили всех
Киевское "Динамо" перед матчем с "Полесьем" почтило память погибших на войне ультрас клуба. Игроки выходили на игру с детьми родных героев.
Также диктор озвучил имена всех погибших ультрас. Команды и все присутствующие почтили их минутой молчания.
Киевляне победили соперников из Житомира со счетом 3:0. Голами отмечались Ванат, Шапаренко и Буяльский.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
21.04.2024 в 20:15
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