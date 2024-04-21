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Динамо почтило память погибших ультрас клуба

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Вспомнили всех

Динамо почтило память погибших ультрас клуба

Новина українською

Киевское "Динамо" перед матчем с "Полесьем" почтило память погибших на войне ультрас клуба. Игроки выходили на игру с детьми родных героев.

Динамо почтило память погибших ультрас клуба - изображение 1

Также диктор озвучил имена всех погибших ультрас. Команды и все присутствующие почтили их минутой молчания.

Киевляне победили соперников из Житомира со счетом 3:0. Голами отмечались Ванат, Шапаренко и Буяльский.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
21.04.2024 в 20:15
Хто з клубів ще так робив?
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Комментарии 1
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
21.04.2024 в 20:15
Хто з клубів ще так робив?
Ответить
0
0

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