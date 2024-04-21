Калюжный: Даже не знаю, что нужно еще делать, чтобы мы победили
Александрия снова без 3-х очков
Фото: ФК Олександрія
Полузащитник "Александрии" Иван Калюжный прокомментировал поражение от "ЛНЗ" (1:2) в 25-м тура УПЛ.
- Результат не в пользу "Александрии". Что помешало сегодня?
- Даже не знаю, что комментировать по поводу того, что помешало. Потому что всю игру контролировать, допустить 2 ошибки и проиграть из-за этого игру... Но это футбол.
Я даже не знаю, что нужно еще делать, чтобы мы победили, потому что в каждой игре мы допускаем какие-то очень легкие ошибки. Но это игра, мы разберемся и будем двигаться дальше.
- В данном случае речь идет об ошибках от Безерры и Кампуша, которые стали сегодня роковыми? Были ли другие ошибки?
- Вся команда ошибается. Это футбол. Ни на ком конкретно мы не будем акцентировать внимание, потому что мы - команда, и мы будем выходить из этого кризиса все вместе.
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