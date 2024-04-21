Суркис: Мне было очень интересно, что Луческу видит как команда прогрессирует
Президент Динамо прокомментировал игру с Полесьем и не только
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Динамо" Игорь Суркис оценил игру команды в матче с "Полесьем" (3:0) и прокомментировал присутствие на стадионе Мирчи Луческу.
- Было очень важно, вероятно, взять реванш за поражение в 1-м круге?
- Что такое реванш? Каждая игра - это 3 очка. Мы должны бороться. Команда продемонстрировала очень хорошую игру, я очень доволен.
- Сегодня очень интересный гость на матче - Мирча Луческу.
- Мистер приехал, посмотрел матч. Мне было очень интересно, как он видит, как команда прогрессирует. Он сказал, что ему очень понравилось.
Что касается самой игры, то мы доминировали всю игру. Счет 3:0, а мог быть и 5:0, и 6:0. Команда очень хорошо функционально и тактически готова. Очень хорошую работу Шовковский выполняет. Надеюсь, что мы будем только прогрессировать.
- Как вам серия Шовковского в чемпионате Украины?
- Мы не будем считать серию. По турнирной таблице в конце сезона увидим.
- Луческу приедет на центральный матч весенней части УПЛ с "Шахтером"?
- Если ему будет интересно, он будет в состоянии - он приедет. Он приехал по каким-то своим делам, увидеть команду "Динамо" Киев.
Я ему очень благодарен за все, что он сделал для "Динамо", потому что те ребята, которые сейчас играют, - его воспитанники. Он им дал дорогу в большой футбол.
- Сегодня Тарас Михавко вернулся в основной состав. Уже прошли вопросы с центральным защитником?
- Тарас очень здорово сегодня отыграл. Нельзя сказать, что ему 18 лет. Он на поле вел себя, как боец. Все ребята были сегодня, как одна команда.
- История Михавка, возможно, напоминает пример Забарного? Он тоже начинал в таком юном возрасте.
- Все начинают в юном возрасте. Они должны понимать, что не надо останавливаться на этом. Нужно прогрессировать - и тогда у всех есть будущее. Все они мечтают играть в топ-чемпионатах.
Мы никого не будем задерживать, если будет такое предложение, которое будет удовлетворять "Динамо", футболистов и тот клуб, который хочет покупать.
- Сейчас приятное сочетание молодежи и опыта. Вам не больно будет этих молодых футболистов отпускать? Потому что все заиграют в этом сезоне.
- Пока никого не отпускаем, потому что нет никаких предложений. Откроется трансферное окно - будем видеть.
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