Суркис: Мне было очень интересно, что Луческу видит как команда прогрессирует

Президент "Динамо" Игорь Суркис оценил игру команды в матче с "Полесьем" (3:0) и прокомментировал присутствие на стадионе Мирчи Луческу.

- Было очень важно, вероятно, взять реванш за поражение в 1-м круге?

- Что такое реванш? Каждая игра - это 3 очка. Мы должны бороться. Команда продемонстрировала очень хорошую игру, я очень доволен.

- Сегодня очень интересный гость на матче - Мирча Луческу.

- Мистер приехал, посмотрел матч. Мне было очень интересно, как он видит, как команда прогрессирует. Он сказал, что ему очень понравилось.

Что касается самой игры, то мы доминировали всю игру. Счет 3:0, а мог быть и 5:0, и 6:0. Команда очень хорошо функционально и тактически готова. Очень хорошую работу Шовковский выполняет. Надеюсь, что мы будем только прогрессировать.

- Как вам серия Шовковского в чемпионате Украины?

- Мы не будем считать серию. По турнирной таблице в конце сезона увидим.

- Луческу приедет на центральный матч весенней части УПЛ с "Шахтером"?

- Если ему будет интересно, он будет в состоянии - он приедет. Он приехал по каким-то своим делам, увидеть команду "Динамо" Киев.

Я ему очень благодарен за все, что он сделал для "Динамо", потому что те ребята, которые сейчас играют, - его воспитанники. Он им дал дорогу в большой футбол.

- Сегодня Тарас Михавко вернулся в основной состав. Уже прошли вопросы с центральным защитником?

- Тарас очень здорово сегодня отыграл. Нельзя сказать, что ему 18 лет. Он на поле вел себя, как боец. Все ребята были сегодня, как одна команда.

- История Михавка, возможно, напоминает пример Забарного? Он тоже начинал в таком юном возрасте.

- Все начинают в юном возрасте. Они должны понимать, что не надо останавливаться на этом. Нужно прогрессировать - и тогда у всех есть будущее. Все они мечтают играть в топ-чемпионатах.

Мы никого не будем задерживать, если будет такое предложение, которое будет удовлетворять "Динамо", футболистов и тот клуб, который хочет покупать.

- Сейчас приятное сочетание молодежи и опыта. Вам не больно будет этих молодых футболистов отпускать? Потому что все заиграют в этом сезоне.

- Пока никого не отпускаем, потому что нет никаких предложений. Откроется трансферное окно - будем видеть.