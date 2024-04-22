Ошибки Лунина не помешали Реалу победить Барсу, Динамо разгромило Полесье. Главные новости за 21 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 21 апреля

Безумное Эль-Класико на "Сантьяго Бернабеу" завершилось победой "Реала". "Барселона" была дважды впереди после неудачных действий Лунина , но усилиями Васкеса и Винисиуса Мадрид дважды забивал голы в ответ. А победу "Реалу", как и в матче первого круга, принес Джуд Беллингем (3:2). "Реал" увеличил отрыв от "Барселоны" до 11 очков.

Киевское "Динамо" взяло реванш у "Полесья" за поражение в матче первого круга. Под пристальным взглядом бывших тренеров Мирчи Луческу и Сергея Реброва "бело-синие" отправили в ворота "Полесья" три гола, а могли и больше. По одному мячу на свой счет записали Ванат, Шапаренко и Буяльский – 3:0. "Динамо" приблизилось к "Шахтеру", который свой матч с "Зарей" проведет в понедельник.

"Днепр-1" выиграл лишь один матч из последних шести и отдалился от первой тройки в УПЛ. В воскресенье команда Юрия Максимова не смогла справиться с "Вересом" на его поле. На гол Дахновского гости ответили точным ударом Адамюка – 1:1.

Имеет серию неудачных матчей и "Александрия". Команда Руслана Ротаня остается без побед в пяти подряд турах УПЛ. В 25 туре "Александрия" уступила черкасскому "ЛНЗ". Копина вывел хозяев в первом тайме, но команда Олега Дулуба совершила камбэк благодаря мячам Наумца и Соареса – 2:1, "ЛНЗ" берет три очка.

"Ковентри Сити" проигрывал "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:0 в полуфинале Кубка Англии, но смог отыграться в основное время, забив в ворота Онана три гола. Серия пенальти началась с неудачного удара Каземиро, но все последующие удары игроки МЮ пробивали точно, а у "Ковентри" было два промаха (3:3, пен. 2:4). В финале Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Манчестер Сити". Игра состоится 25 мая на "Уэмбли".

В воскресенье состоялись четыре матча АПЛ. "Ливерпуль" смог переиграть "Фулхэм" (3:1), и догнать "Арсенал" на вершине АПЛ. Однако у "Манчестер Сити" есть игра в запасе. Тяжелый матч был у Ильи Забарного. Дуэль у украинца выиграл нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс. "Вилла" победила 3:1. А "Эвертон" Виталия Миколенко выиграл у "Ноттингем Форест" важный матч за выживание (2:0).

Даже после исторической победы в Бундеслиге, леверкузенский "Байер" продолжает свою впечатляющую серию без поражений, которая уже составляет 45 матчей (38 побед, семь ничьих). В игре 30 тура Бундеслиги команда Хаби Алонсо проигрывала "Боруссии" Дортмунд 1:0, но сравняла счет на 90+7 минуте благодаря мячу Станишича (1:1).

Менеджер "Миная" Мирослав Небесник прокомментировал информацию о том, что игрокам клуба Дмитрию Немчанинову и Евгению Скибе предлагали по 5 000 долларов за сдачу матча с "Динамо". "Я могу подтвердить, что действительно был выход на наших футболистов. Всю остальную информацию пока не можем разглашать, поскольку сотрудничаем со следствием. Сами игроки известили об этом руководство клуба", – сказал менеджер.