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Минус 730 оккупантов и 17 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

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Всего у России было выведено из строя 75 единиц боевой техники

Минус 730 оккупантов и 17 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

Getty Images/Global Images Ukraine

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За минувшие сутки украинские военные уничтожили около 730 российских военных, а также 7 танков и 17 артиллерийских систем.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.04.24 ориентировочно составили:

  • личный состав - около 460260 (+730),
  • танки - 7236 (+7),
  • боевые бронированные машины -13904 (+8),
  • артиллерийские системы -11736 (+17),
  • РСЗВ - 1046 (+0),
  • средства ПВО - 768 (+1),
  • самолеты - 348 (+0),
  • вертолеты - 325 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9384 (+5),
  • крылатые ракеты - 2117 (+2),
  • корабли /катера - 26 (+0),
  • подводные лодки - 1 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны - 15812 (+27),
  • специальная техника - 1934 (+8).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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