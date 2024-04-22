Минус 730 оккупантов и 17 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага
Всего у России было выведено из строя 75 единиц боевой техники
Getty Images/Global Images Ukraine
За минувшие сутки украинские военные уничтожили около 730 российских военных, а также 7 танков и 17 артиллерийских систем.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.04.24 ориентировочно составили:
- личный состав - около 460260 (+730),
- танки - 7236 (+7),
- боевые бронированные машины -13904 (+8),
- артиллерийские системы -11736 (+17),
- РСЗВ - 1046 (+0),
- средства ПВО - 768 (+1),
- самолеты - 348 (+0),
- вертолеты - 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9384 (+5),
- крылатые ракеты - 2117 (+2),
- корабли /катера - 26 (+0),
- подводные лодки - 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны - 15812 (+27),
- специальная техника - 1934 (+8).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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