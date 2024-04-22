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Силы обороны ночью уничтожили пять из семи шахедов

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Сбивали не только шахеды

Силы обороны ночью уничтожили пять из семи шахедов

A. Gusev's Photo, Pacific Press

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В ночь на 22 апреля 2024 года Россия атаковала Украину 7-ю беспилотниками типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда - Крым.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук.

Также враг ударил тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 с оккупированной Донетчины, сообщили в Воздушных силах ВСУ и в Силах обороны юга.

"В результате боевой работы этой ночью подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины уничтожено 5 ударных БпЛА, а около 7.00 - БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", - говорится в сообщении.

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Источник:
командующий Воздушных сил Украины
Опубликовал: Александр Бураков
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