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Буданов: Украину ожидает тяжелая ситуация в ближайшее время

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Буданов: Украину ожидает тяжелая ситуация в ближайшее время

РБК

Новина українською

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов прогнозирует, что в середине мая - начале июня Украину ждет тяжелая ситуация, но без катастрофических последствий.

Об этом он сказал в интервью ВВС Украина.

"Нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут", - рассказал начальник ГУР.

По его словам, враг будет использовать "комплексный подход".

"Россияне проводят комплексную операцию. Не будем мы об этом с вами долго разговаривать, но это тяжелый период будет. Середина мая, начало июня", - отметил Буданов.

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Источник:
BBC Украина
Опубликовал: Александр Бураков
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