Буданов: Украину ожидает тяжелая ситуация в ближайшее время

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов прогнозирует, что в середине мая - начале июня Украину ждет тяжелая ситуация, но без катастрофических последствий.

Об этом он сказал в интервью ВВС Украина.

"Нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут", - рассказал начальник ГУР.

По его словам, враг будет использовать "комплексный подход".