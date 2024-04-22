Буданов: Украину ожидает тяжелая ситуация в ближайшее время
Предупреждения от главы ГУР
РБК
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов прогнозирует, что в середине мая - начале июня Украину ждет тяжелая ситуация, но без катастрофических последствий.
Об этом он сказал в интервью ВВС Украина.
"Нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут", - рассказал начальник ГУР.
По его словам, враг будет использовать "комплексный подход".
"Россияне проводят комплексную операцию. Не будем мы об этом с вами долго разговаривать, но это тяжелый период будет. Середина мая, начало июня", - отметил Буданов.
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