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В ТЦК объяснили, почему отправили повестку умершему журналисту Франкову

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В военкомате прояснили ситуацию

В ТЦК объяснили, почему отправили повестку умершему журналисту Франкову

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В Киевском городском ТЦК и СП отреагировали на скандал с отправкой повестки умершему журналисту Артему Франкову.

"В сети Интернет распространились информация о повестке по обновлению данных, которая была направлена в адрес умершего гражданина Украины в Оболонском районе города Киев.

Сообщаем, что подобные случаи не являются единичным и случаются из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Кроме того, неверные данные о гражданах могут подавать другие государственные реестры. Поэтому ТЦК и СП не обладает полной и достоверной информацией о лицах, которые могут быть призваны на военную службу.

Попутно обращаем внимание и подчеркиваем на своевременном и обязательном обновлении своих учетных данных.

Также напоминаем об административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета и уклонение от призыва на военную службу по мобилизации в особый период", - говорится в пресс-службе Киевского городского ТЦК и СП.

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Источник:
Київський міський ТЦК та СП
Опубликовал: Алина Ерофеева
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