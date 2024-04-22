В ТЦК объяснили, почему отправили повестку умершему журналисту Франкову

В Киевском городском ТЦК и СП отреагировали на скандал с отправкой повестки умершему журналисту Артему Франкову.

"В сети Интернет распространились информация о повестке по обновлению данных, которая была направлена в адрес умершего гражданина Украины в Оболонском районе города Киев.

Сообщаем, что подобные случаи не являются единичным и случаются из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Кроме того, неверные данные о гражданах могут подавать другие государственные реестры. Поэтому ТЦК и СП не обладает полной и достоверной информацией о лицах, которые могут быть призваны на военную службу.

Попутно обращаем внимание и подчеркиваем на своевременном и обязательном обновлении своих учетных данных.

Также напоминаем об административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета и уклонение от призыва на военную службу по мобилизации в особый период", - говорится в пресс-службе Киевского городского ТЦК и СП.