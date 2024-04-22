В российском Воронеже вспыхнул масштабный пожар на заводе
Очередной загадочный пожар
скріншот з відео
В понедельник, 22 апреля, в российском Воронеже вспыхнул масштабный пожар на заводе.
Об этом сообщили различные информационные ресурсы.
По данным Telegram-канала Baza, в Воронеже горит машиностроительный завод Эникмаш-В. В то же время Mash утверждает, что площадь пожара якобы составляет 100 кв.м, а 3 тысячи кв. м - это площадь цеха, где произошло возгорание. В частности канал сообщает о двух пострадавших. Отмечается, что возгорание произошло в складских помещениях. Пожар присвоен третий ранг сложности.
Согласно данным российского МЧС, на месте работают 64 специалиста и 20 единиц техники. Уже известно о трёх погибших.
Завод "Эникмаш-В" был основан еще в 1955 году. Сейчас он развивает разработки технологии горячей объемной штамповки. В частности, на нем изготавливают различное оборудование для работы с металлами, отдельные узлы и детали.
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