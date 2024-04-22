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В российском Воронеже вспыхнул масштабный пожар на заводе

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Очередной загадочный пожар

В российском Воронеже вспыхнул масштабный пожар на заводе

скріншот з відео

Новина українською

В понедельник, 22 апреля, в российском Воронеже вспыхнул масштабный пожар на заводе.

Об этом сообщили различные информационные ресурсы.

По данным Telegram-канала Baza, в Воронеже горит машиностроительный завод Эникмаш-В. В то же время Mash утверждает, что площадь пожара якобы составляет 100 кв.м, а 3 тысячи кв. м - это площадь цеха, где произошло возгорание. В частности канал сообщает о двух пострадавших. Отмечается, что возгорание произошло в складских помещениях. Пожар присвоен третий ранг сложности.

Согласно данным российского МЧС, на месте работают 64 специалиста и 20 единиц техники. Уже известно о трёх погибших.

Завод "Эникмаш-В" был основан еще в 1955 году. Сейчас он развивает разработки технологии горячей объемной штамповки. В частности, на нем изготавливают различное оборудование для работы с металлами, отдельные узлы и детали.

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Источник:
ASTRA
Опубликовал: Александр Бураков
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