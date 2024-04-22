В Украине не будет тотального блэкаута, - Минэнерго
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Міненерго
Несмотря на атаки России на энергообъекты тотального блэкаута в Украине не будет. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил министр энергетики Герман Галущенко.
"К сожалению, нет никаких сомнений в том, что они (атаки - прим.) будут продолжаться. Безусловно, левобережная часть Украины более уязвима по ряду причин. Сейчас очень много появилось экспертов, и все все все знают, что вот все, завтра будет блэкаут и тотальная будет катастрофа. Это все ложь и неправда. Тотального блэкаута в стране не будет", - заверил Галущенко.
В то же время, по его словам, украинцам нужно подготовиться к различным сценариям.
"Безусловно, лучше быть готовыми к развитию любых сценариев. Но мы и энергетики вообще делают все, чтобы эти сценарии никогда не реализовались. И как показывает опыт прошлого календарного года, мы свои слова сдержали", - сказал глава Минэнерго.
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