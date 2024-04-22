Поляки разблокировали пункт пропуска Ягодин-Дорогуск

В первой половине дня 22 апреля польские протестующие разблокировали пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск".

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

В Государственной таможенной службе отмечают, что пункт пропуска работает в штатном режиме.

" По состоянию на 13:40 ч. 22 апреля прекращена забастовка польских перевозчиков и разблокирована п/п "Ягодин-Дорогуск". Сейчас она работает в штатном режиме по обоим направлениям", - говорится в сообщении.

Напомним, что польские фермеры на утро 22 апреля блокировали движение грузовиков на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская", опуская по несколько грузовых транспортных средств в час или вообще ограничивая движение.