  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Поляки разблокировали пункт пропуска Ягодин-Дорогуск
В тренде

Поляки разблокировали пункт пропуска Ягодин-Дорогуск

Общие новости

Пункт пропуска работает в штатном режиме

Поляки разблокировали пункт пропуска Ягодин-Дорогуск

Суспільне Львів

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В первой половине дня 22 апреля польские протестующие разблокировали пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск".

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Читайте такжеВ Украине не будет тотального блэкаута, - Минэнерго

В Государственной таможенной службе отмечают, что пункт пропуска работает в штатном режиме.

" По состоянию на 13:40 ч. 22 апреля прекращена забастовка польских перевозчиков и разблокирована п/п "Ягодин-Дорогуск". Сейчас она работает в штатном режиме по обоим направлениям", - говорится в сообщении.

Напомним, что польские фермеры на утро 22 апреля блокировали движение грузовиков на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская", опуская по несколько грузовых транспортных средств в час или вообще ограничивая движение.

По теме
yellow-arrow
Россияне нанесли удар по харьковской телевышке. ВИДЕО
yellow-arrow
В Киеве состоялось заседание Исполкома Ассоциации футбола АР Крым и Севастополя
yellow-arrow
В Украине не будет тотального блэкаута, - Минэнерго
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости