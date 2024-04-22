В Киеве состоялось заседание Исполкома Ассоциации футбола АР Крым и Севастополя
Решали насущные вопросы
uaf.ua
В Киеве состоялось заседание Исполкома Ассоциации футбола АР Крым и г. Севастополя.
На мероприятии присутствовали председатель ассоциации Сергей Куницын, заместители председателя Николай Паламарчук и Олег Комуняр и другие члены исполкома.
Было принято решение о замене исполнительного директора. Виталий Данильченко покинул должность, и ее занял Игорь Жарук. Кроме того, были обсуждены планы и перспективы сотрудничества с другими футбольными организациями.
Члену исполкома Роману Веселухе была вручена почетная грамота за весомый вклад в развитие ветеранского движения в Украине, военно-патриотическое воспитание молодежи и образцовое выполнение служебного долга. Сергею Куницыну вручили благодарность от НФК "Локомотив" "за родительское плечо и поддержку молодых спортсменов, которые стремятся стать воинами на футбольных полях".
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