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В Киеве состоялось заседание Исполкома Ассоциации футбола АР Крым и Севастополя

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В Киеве состоялось заседание Исполкома Ассоциации футбола АР Крым и Севастополя

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В Киеве состоялось заседание Исполкома Ассоциации футбола АР Крым и г. Севастополя.

На мероприятии присутствовали председатель ассоциации Сергей Куницын, заместители председателя Николай Паламарчук и Олег Комуняр и другие члены исполкома.

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Было принято решение о замене исполнительного директора. Виталий Данильченко покинул должность, и ее занял Игорь Жарук. Кроме того, были обсуждены планы и перспективы сотрудничества с другими футбольными организациями.

Члену исполкома Роману Веселухе была вручена почетная грамота за весомый вклад в развитие ветеранского движения в Украине, военно-патриотическое воспитание молодежи и образцовое выполнение служебного долга. Сергею Куницыну вручили благодарность от НФК "Локомотив" "за родительское плечо и поддержку молодых спортсменов, которые стремятся стать воинами на футбольных полях".

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УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Gican85 (Киев)
22.04.2024 в 18:12
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
22.04.2024 в 18:12
Другого времени не нашли?
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