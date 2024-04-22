Россияне нанесли удар по харьковской телевышке. ВИДЕО

Российская армия в понедельник, 22 апреля, нанесла удар по телевизионной вышке в Харькове.

Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове. Во время тревоги сотрудники находились в укрытии. Человеческих жертв нет", — отметил он.

Синегубов добавил, что сейчас есть перебои с сигналом цифрового телевидения и призвал доверять официальную информацию.

Напомним, что армия РФ пробовала разрушить телевышку и раньше. Так, 6 марта 2022 года Су-34 ВС РФ нанес удар по телебашне в Харькове. Самолет был сбит, пилот катапультировался и был взят в плен.