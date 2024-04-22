  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне нанесли удар по харьковской телевышке. ВИДЕО
В тренде

Россияне нанесли удар по харьковской телевышке. ВИДЕО

Общие новости

Вышка частична разрушена, в городе наблюдаются проблемы с тв-сигналом

Россияне нанесли удар по харьковской телевышке. ВИДЕО

скриншот

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российская армия в понедельник, 22 апреля, нанесла удар по телевизионной вышке в Харькове.

Читайте такжеВ Украине не будет тотального блэкаута, - Минэнерго

Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове. Во время тревоги сотрудники находились в укрытии. Человеческих жертв нет", — отметил он.

Синегубов добавил, что сейчас есть перебои с сигналом цифрового телевидения и призвал доверять официальную информацию.

Напомним, что армия РФ пробовала разрушить телевышку и раньше. Так, 6 марта 2022 года Су-34 ВС РФ нанес удар по телебашне в Харькове. Самолет был сбит, пилот катапультировался и был взят в плен.

По теме
yellow-arrow
Поляки разблокировали пункт пропуска Ягодин-Дорогуск
yellow-arrow
В Киеве состоялось заседание Исполкома Ассоциации футбола АР Крым и Севастополя
yellow-arrow
В Украине не будет тотального блэкаута, - Минэнерго
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
22.04.2024 в 19:24
Рідкісні йолопи!!....Вони думають, що українці "черпають інформацію" з телебачення, як ацапури?))))Точно йолопи!!!
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
22.04.2024 в 19:24
Рідкісні йолопи!!....Вони думають, що українці "черпають інформацію" з телебачення, як ацапури?))))Точно йолопи!!!
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости