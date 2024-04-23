Шахтер победил Зарю, Рух потерял очки с аутсайдером, Ванат продлил контракт с Динамо. Главные новости за 22-е апреля
А также очередной матч без победы МХ1925, чемпионство Интера и ситуация в Карпатах
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
UA-Футбол собрал для своих читателей главные новости за понедельник, 22-е апреля
"Шахтер" победил "Зарю" и обеспечил себе участие в следующем еврокубковом сезоне
В матче 25-го тура чемпионата Украины "Шахтер" одержал волевую победу над "Зарей" благодаря голам, забитым вышедшими на замену игроками. Таким образом "Шахтер" сохранил свое лидерство в турнирной таблице и обеспечил себе уже минимум Лигу конференций на следующий сезон. Это будет юбилейная тридцатая кампания донецкой команды на международной арене.
"Рух" не сумел взять максимум на поле аутсайдера
Львовский "Рух" борется за право сыграть в еврокубках, поэтому победа над аутсайдером "Минаем" была для команды Пономарева обязательной программой. Однако выполнить задачу не удалось. "Минай" дал бой львовянам, заставив их быть в роли догоняющего. "Рух" отыгрался с 0:1, но максимума не выжал. Ничья 1:1, два потерянных очка.
"Металлист 1925" продолжил серию без побед. На этот раз - ничья с "Оболонью"
"Металлист 1925" продолжил свою безвыигрышную серию. На этот раз команда Виктора Скрипника не смогла победить прямого конкурента в борьбе за выживание. Счет матча – 1:1. На гол-красавец Черненко в составе харьковчан ответил Сидоров. "Металлист 1925" продолжает оставаться в зоне прямого вылета, а вот "Оболони" светит зона переходных матчей.
Владислав Ванат продлил контакт с "Динамо"
Один из лучших форвардов чемпионата Украины, воспитанник киевского "Динамо" Владислав Ванат продлил контакт с клубом. Новое соглашение сторон рассчитано до 30-го июня 2027-го года, а вот предыдущий контракт игрока действовал до лета 2025-го. Владислав Ванат в этом сезоне забил за "Динамо" 12 голов в УПЛ и отдал десять результативных передач.
"Интер" оформил чемпионство в матче против принципиального соперника
В Серии А определился чемпион 2023/24. Им стал миланский "Интер", который вернул в свои руки титул, который последний год находился у "Наполи". Примечательно, что "Интер" оформил Скудетто в миланском дерби – в матче против принципиального соперника, которым является "Милан". СМИ сообщают, что после этого матча в отставку может уйти Стефано Пиоли.
Мирон Маркевич опроверг слухи о недоразумении с шеф-скаутом "Карпат"
В СМИ появилась информация о том, что в "Карпатах" существует недоразумение между главным тренером Мироном Маркевичем и шеф-скаутом Глебом Платовым относительно трансферной политики. UA-Футбол пообщался по этому поводу с наставником "львов", получив опровержение: Маркевич говорит, что с Платовым конфликта или недоразумения нет, работа ведется в обычном графике.
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