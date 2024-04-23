Шахтер победил Зарю, Рух потерял очки с аутсайдером, Ванат продлил контракт с Динамо. Главные новости за 22-е апреля

UA-Футбол собрал для своих читателей главные новости за понедельник, 22-е апреля

В матче 25-го тура чемпионата Украины "Шахтер" одержал волевую победу над "Зарей" благодаря голам, забитым вышедшими на замену игроками. Таким образом "Шахтер" сохранил свое лидерство в турнирной таблице и обеспечил себе уже минимум Лигу конференций на следующий сезон. Это будет юбилейная тридцатая кампания донецкой команды на международной арене.

Львовский "Рух" борется за право сыграть в еврокубках, поэтому победа над аутсайдером "Минаем" была для команды Пономарева обязательной программой. Однако выполнить задачу не удалось. "Минай" дал бой львовянам, заставив их быть в роли догоняющего. "Рух" отыгрался с 0:1, но максимума не выжал. Ничья 1:1, два потерянных очка.

"Металлист 1925" продолжил свою безвыигрышную серию. На этот раз команда Виктора Скрипника не смогла победить прямого конкурента в борьбе за выживание. Счет матча – 1:1. На гол-красавец Черненко в составе харьковчан ответил Сидоров. "Металлист 1925" продолжает оставаться в зоне прямого вылета, а вот "Оболони" светит зона переходных матчей.

Один из лучших форвардов чемпионата Украины, воспитанник киевского "Динамо" Владислав Ванат продлил контакт с клубом. Новое соглашение сторон рассчитано до 30-го июня 2027-го года, а вот предыдущий контракт игрока действовал до лета 2025-го. Владислав Ванат в этом сезоне забил за "Динамо" 12 голов в УПЛ и отдал десять результативных передач.

"Интер" оформил чемпионство в матче против принципиального соперника

В Серии А определился чемпион 2023/24. Им стал миланский "Интер", который вернул в свои руки титул, который последний год находился у "Наполи". Примечательно, что "Интер" оформил Скудетто в миланском дерби – в матче против принципиального соперника, которым является "Милан". СМИ сообщают, что после этого матча в отставку может уйти Стефано Пиоли.

В СМИ появилась информация о том, что в "Карпатах" существует недоразумение между главным тренером Мироном Маркевичем и шеф-скаутом Глебом Платовым относительно трансферной политики. UA-Футбол пообщался по этому поводу с наставником "львов", получив опровержение: Маркевич говорит, что с Платовым конфликта или недоразумения нет, работа ведется в обычном графике.