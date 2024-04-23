Россия потеряла 800 военных за сутки на войне в Украине - Генштаб
Обновлённая статистика
Роман Чоп
За последние сутки российская оккупационная армия потеряла еще 800 человек личного состава, а также 105 единиц боевой техники.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 461060 (+800) человек,
- танков - 7241 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 13916 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 11765 (+29) ед,
- РСЗО - 1046 (+0) ед,
- средства ПВО - 769 (+1) ед,
- самолетов - 348 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9407 (+23),
- крылатые ракеты - 2117 (+0),
- корабли / катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 15845 (+33) ед,
- специальная техника - 1936 (+2).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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