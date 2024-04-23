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Силы ПВО сбили 15 из 16 шахедов, которые атаковали Украину

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Силы ПВО сбили 15 из 16 шахедов, которые атаковали Украину

LB.ua

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В ночь на 23 апреля силы противовоздушной обороны сбили 15 из 16 БпЛА типа "Shahed-131/136", которыми войско РФ атаковало Украину. Дроны были запущены с мыса Чауда (Крым) и Курской области.

Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук.

"Отражали удар зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, привлекались средства радиоэлектронной борьбы. Этой ночью защитниками неба сбито 15 "шахедов" в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях", - говорится в сообщении.

Кроме этого, враг наносил удары двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Белгородской области.

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Источник:
командующий Воздушных Сил
Опубликовал: Александр Бураков
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