Шевченко и известный стример примут участие в медиалиге Пике

Президент УАФ Андрей Шевченко примет участие в минифутбольной медиалиге экс-защитника "Барселоны" Жерара Пике - Kings World Cup.

Вместе с легендой украинского футбола будет выступать известный стример и амбассадор ассоциации Михаил Лебига. Их коллектив получил название "UA Steel".

Kings World Cup пройдет с 26 мая по 8 июня в мексиканском Монтеррее. Всего в турнире сыграют 32 команды.

Напомним, что Шевченко уже принимал участие в турнире Пике в 2023 году. Тогда экс-форвард представлял команду Ultimate Mostoles.