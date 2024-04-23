Шевченко и известный стример примут участие в медиалиге Пике
Интересная коллаборация
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jacob King/PA Images
Президент УАФ Андрей Шевченко примет участие в минифутбольной медиалиге экс-защитника "Барселоны" Жерара Пике - Kings World Cup.
Вместе с легендой украинского футбола будет выступать известный стример и амбассадор ассоциации Михаил Лебига. Их коллектив получил название "UA Steel".
Kings World Cup пройдет с 26 мая по 8 июня в мексиканском Монтеррее. Всего в турнире сыграют 32 команды.
Напомним, что Шевченко уже принимал участие в турнире Пике в 2023 году. Тогда экс-форвард представлял команду Ultimate Mostoles.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Kings League
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Арсенал - Челси: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
- С 23 апреля все консульства Украины приостанавливают предоставление услуг мужчинам призывного возраста за границей
- Серия А. Милан - Интер 1:2. Вторая звезда
- Жирона стремится подписать Регилона - источник
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн