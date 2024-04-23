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Шевченко и известный стример примут участие в медиалиге Пике

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Шевченко и известный стример примут участие в медиалиге Пике

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jacob King/PA Images

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Президент УАФ Андрей Шевченко примет участие в минифутбольной медиалиге экс-защитника "Барселоны" Жерара Пике - Kings World Cup.

Вместе с легендой украинского футбола будет выступать известный стример и амбассадор ассоциации Михаил Лебига. Их коллектив получил название "UA Steel".

Kings World Cup пройдет с 26 мая по 8 июня в мексиканском Монтеррее. Всего в турнире сыграют 32 команды.

Напомним, что Шевченко уже принимал участие в турнире Пике в 2023 году. Тогда экс-форвард представлял команду Ultimate Mostoles.

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Андрей Шевченко УАФ Жерар Пике
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Источник:
Kings League
Опубликовал: Алина Ерофеева
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