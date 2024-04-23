"Это будет честно". Кулеба - о прекращении предоставления консульских услуг мужчинам за рубежом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил принять меры по восстановлению истинного отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом.

Об этом говорится на странице министра в соцсети Х (ранее - Twitter).

"Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста выехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война", - заявил глава МИД.

Он напомнил, что обязанность обновлять свои документы в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации.