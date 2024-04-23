"Это будет честно". Кулеба - о прекращении предоставления консульских услуг мужчинам за рубежом
Объяснение от главы МИД
Getty Images / Global Images Ukraine
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил принять меры по восстановлению истинного отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом.
Об этом говорится на странице министра в соцсети Х (ранее - Twitter).
"Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста выехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война", - заявил глава МИД.
Он напомнил, что обязанность обновлять свои документы в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации.
"Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, - то так это не работает. Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно", - написал Кулеба.
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