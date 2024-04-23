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"Это будет честно". Кулеба - о прекращении предоставления консульских услуг мужчинам за рубежом

Общие новости

Объяснение от главы МИД

"Это будет честно". Кулеба - о прекращении предоставления консульских услуг мужчинам за рубежом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил принять меры по восстановлению истинного отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом.

Об этом говорится на странице министра в соцсети Х (ранее - Twitter).

"Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста выехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война", - заявил глава МИД.

Он напомнил, что обязанность обновлять свои документы в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации.

"Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, - то так это не работает. Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно", - написал Кулеба.

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Источник:
Глава МИД
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Romanik2806 (Киев)
23.04.2024 в 13:33
Абсолютно правильне рішення. Вони там відседяться, прийдуть на матч збірної, прапорами обгорнуті. Аля патріоти, а Ви тут гиньте. А ми потім може приїдемо, коли війна закінчиться. І будуть розказувать як їм було важко на чужбині при пособіїї на людину 500 євро.
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Комментарии 1
Romanik2806 (Киев)
23.04.2024 в 13:33
Абсолютно правильне рішення. Вони там відседяться, прийдуть на матч збірної, прапорами обгорнуті. Аля патріоти, а Ви тут гиньте. А ми потім може приїдемо, коли війна закінчиться. І будуть розказувать як їм було важко на чужбині при пособіїї на людину 500 євро.
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