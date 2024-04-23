Помощь США может поступить в Украину уже в апреле - посол
Процесс может пойти быстрее, чем ожидалось
Getty Images/Global Images Ukraine
Посол Украины в США Оксана Маркарова не исключает, что первый пакет американского оружия после одобрения в Конгрессе может поступить в Украину уже в апреле.
Об этом она заявила в интервью "Европейской правде".
Посол надеется, что процедуру принятия законопроекта о помощи Украине завершат максимально быстро.
По ее словам, закон вступает в силу сразу и так же сразу наступают полномочия выделять Украине оружие.
"Украина и США активно работают над этими пакетами, не останавливаясь даже тогда, когда таких полномочий не было. Поэтому, я думаю, что это будет очень быстро. Не будем исключать даже апрель", - отметила Маркарова.
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