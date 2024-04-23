Помощь США может поступить в Украину уже в апреле - посол

Посол Украины в США Оксана Маркарова не исключает, что первый пакет американского оружия после одобрения в Конгрессе может поступить в Украину уже в апреле.

Об этом она заявила в интервью "Европейской правде".

Посол надеется, что процедуру принятия законопроекта о помощи Украине завершат максимально быстро.

По ее словам, закон вступает в силу сразу и так же сразу наступают полномочия выделять Украине оружие.