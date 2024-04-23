  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Командующий Нацгвардии: Для оккупации Харькова врагу понадобятся годы
В тренде

Командующий Нацгвардии: Для оккупации Харькова врагу понадобятся годы

Общие новости

Развеивание катастрофических прогнозов

Командующий Нацгвардии: Для оккупации Харькова врагу понадобятся годы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Командующий Национальной гвардии Александр Пивненко считает, что потенциальная попытка России захватить Харьков закончится неудачей.

Об этом он сказал в интервью Liga.net.

"Чтобы захватить Харьков, им надо воевать годами. Вспомните, сколько держались Бахмут и Авдеевка. Россиянам легче поменять руководство РФ и отказаться от своих планов, чем взять город, положив еще тысячи своих солдат", - отметил он.

Комментируя новое возможное летнее наступление россиян, Пивненко заверил, что "своей цели оно не достигнет".

"Россия не сможет забрать ни Запорожье, ни Харьков. Даже если в направлении Киева попытаются что-то - это демонстрационные действия. Хотя я ожидаю определенных трудностей. Напор будет - они будут пытаться продвинуться вперед, где смогут", - констатировал Пивненко.

По теме
yellow-arrow
Помощь США может поступить в Украину уже в апреле - посол
yellow-arrow
"Это будет честно". Кулеба - о прекращении предоставления консульских услуг мужчинам за рубежом
yellow-arrow
Шевченко и известный стример примут участие в медиалиге Пике
Харьков Нацгвардия война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Liga,net
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости