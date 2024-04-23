Командующий Нацгвардии: Для оккупации Харькова врагу понадобятся годы
Развеивание катастрофических прогнозов
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Командующий Национальной гвардии Александр Пивненко считает, что потенциальная попытка России захватить Харьков закончится неудачей.
Об этом он сказал в интервью Liga.net.
"Чтобы захватить Харьков, им надо воевать годами. Вспомните, сколько держались Бахмут и Авдеевка. Россиянам легче поменять руководство РФ и отказаться от своих планов, чем взять город, положив еще тысячи своих солдат", - отметил он.
Комментируя новое возможное летнее наступление россиян, Пивненко заверил, что "своей цели оно не достигнет".
"Россия не сможет забрать ни Запорожье, ни Харьков. Даже если в направлении Киева попытаются что-то - это демонстрационные действия. Хотя я ожидаю определенных трудностей. Напор будет - они будут пытаться продвинуться вперед, где смогут", - констатировал Пивненко.
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