Командующий Нацгвардии: Для оккупации Харькова врагу понадобятся годы

Командующий Национальной гвардии Александр Пивненко считает, что потенциальная попытка России захватить Харьков закончится неудачей.

Об этом он сказал в интервью Liga.net.

"Чтобы захватить Харьков, им надо воевать годами. Вспомните, сколько держались Бахмут и Авдеевка. Россиянам легче поменять руководство РФ и отказаться от своих планов, чем взять город, положив еще тысячи своих солдат", - отметил он.

Комментируя новое возможное летнее наступление россиян, Пивненко заверил, что "своей цели оно не достигнет".