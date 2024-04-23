БЭБ заявило об уклонении известного онлайн казино от уплаты налогов на более 1 миллиард гривен

Детективы Бюро экономической безопасности проводят расследование по факту уклонения от уплаты более 1 млрд. грн. налогов известным организатором азартных игр казино в сети интернет.

Об этом говорится в сообщении БЭБ.

Следствие установило, что компания выплатила игрокам 4,5 млрд выигрышей, с которых не уплатила налог на доходы физических лиц и военный сбор на общую сумму 1,1 млрд грн. Эти выплаты были отражены не как выигрыши, а как возврат средств, то есть депозитов , физическим лицам, якобы не использованным при участии в азартных играх", - утверждают правоохранители.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", речь идет об онлайн казино "Космолот", совладелец которого Арнульф Дамерау недавно заявил Financial Times, что коррумпированные чиновники в силовых ведомствах Украины и администрации президента пытаются потребовать у него десятки миллионов евро.

БЭБ добавляет, что проанализировано более 5 млн банковских транзакций, а сумма нанесенного государству ущерба подтверждается, в частности, и материалами документальной проверки Государственной налоговой службы.

"Для всестороннего и полного расследования детективы уже допросили как сотрудников компании, так и игроков и контрагентов, провели обыски, направили многочисленные запросы в банковские и другие учреждения, получили ряд постановлений о временном доступе к вещам и документам", - отмечается в сообщении.

В рамках уголовного производства был наложен арест на банковские счета предприятия, однако, согласно постановлению суда, ему разрешено платить все необходимые платежи в бюджет, а также выплачивать заработную плату.

"В то же время в момент объявления одного из постановлений должностные лица компании перевели 100 млн на счета контрагента, эти средства впоследствии также были арестованы", - уточняется в релизе.

Напомним, что ранее англо-германский бизнесмен, совладелец вебсайта азартных игр "Космолот" Арнульф Дамерау заявил, что коррумпированные чиновники в силовых ведомствах Украины и администрации президента пытаются потребовать у него десятки миллионов евро.

Бюро экономической безопасности арестовало 700 млн грн на счетах одной из крупнейших в Украине гемблинговых компаний "Космолот", подозреваемой в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов.