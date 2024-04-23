Литва передала Украине бронетранспортеры М577. Они уже прибыли на территорию нашей страны.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы.

Ведомство сообщает, что в ответ на запросы Украины в этом году Литва уже поставила 155-мм боеприпасы, бронетранспортеры М577, системы защиты от дронов, зимнее снаряжение и теплую одежду, боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf, системы дистанционного подрыва RISE-1, генераторы, частично разобранный легкий штурмовик L-39ZA Albatros и другую поддержку.

При этом отмечается, что Литва оказывает Украине долгосрочную поддержку, которая уже составляет один миллиард евро.

Литва предоставила Украине военную помощь на сумму около 610 млн евро. В этом году уже было предоставлено около 84 млн евро, и цель состоит в том, чтобы сохранить эту динамику.

Стоит отметить, что M577 – командно-штабная машина, созданная на базе бронетранспортера M113 для мобильного командного пункта батальонного уровня.

Экипаж машины состоит из пяти человек, включая водителя.

Помимо роли командно-штабной машины M577 может быть быстро адаптирован под бронированную санитарную машину, медицинскую машину или центр управления огнем.