Александр Денисов выступил свидетелем по делу УАФ против Тимощука в CAS
Вчера состоялось заседание по делу
instagram.com/alexander_denysov_
Директор по маркетингу, медиа и спонсорству "Полесья" Александр Денисов рассказал о том, что он проходит свидетелем со стороны УАФ в деле против Анатолия Тимощука в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
"Пока я не могу рассказывать подробности. Я участник событий и не хочу никоим образом навредить УАФ. В общих чертах скажу, что в деле принимает участие целый ряд людей со стороны Украины.
УАФ защищается, ведь это иск со стороны Тимощука, который считает, что нет оснований лишать его титулов, наград и статусов, как это сделал УАФ в марте 2022 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Моя работа "Тимощук. История измены" на ютуб-канале "Игра Футболов" шла в Лозанне как часть защиты УАФ. Я не знал, что это произойдет, но, как оказалось, этот материал получился очень вовремя и помог УАФ в построении защиты. Поэтому я выступал там как общественный деятель и журналист.
Более подробно уже поговорим после результатов заседаний. Насколько я понимаю, дело будет не так долго рассматриваться по срокам", – сказал Денисов.
Напомним, что Тимощук уже давно живет в России и сейчас входит в тренерский штаб питерского "Зенита".
В итоге, после начала полномасштабной войны, УАФ лишила Тимощука, который не только остался в России, но и не высказал свою гражданскую позицию, всех титулов, тренерской лицензии и пожизненно изъяла из официального реестра сборных. Также ему запретили заниматься футбольной деятельностью в Украине, после чего Анатолий подал на Ассоциацию в CAS.
Слушание по делу состоялось 22 апреля. До этого Тимощук проиграл апелляции во всех внутренних инстанциях.
Популярное сейчас
- Вацко: В скандале о договорном матче друг Милевского пытался выйти не только на двух игроков Миная
- Арсенал – Челси. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 23.04.2024
- Оправданная нестабильность Лунина и неадекватность хейта Мудрика. Обзор топ-матчей уик-энда и ЛЧ
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
- Растит наследника. Андрей Лунин учит своего сына играть в футбол. ВИДЕО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО