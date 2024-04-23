Александр Денисов выступил свидетелем по делу УАФ против Тимощука в CAS

Директор по маркетингу, медиа и спонсорству "Полесья" Александр Денисов рассказал о том, что он проходит свидетелем со стороны УАФ в деле против Анатолия Тимощука в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

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"Пока я не могу рассказывать подробности. Я участник событий и не хочу никоим образом навредить УАФ. В общих чертах скажу, что в деле принимает участие целый ряд людей со стороны Украины. УАФ защищается, ведь это иск со стороны Тимощука, который считает, что нет оснований лишать его титулов, наград и статусов, как это сделал УАФ в марте 2022 года.

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Моя работа "Тимощук. История измены" на ютуб-канале "Игра Футболов" шла в Лозанне как часть защиты УАФ. Я не знал, что это произойдет, но, как оказалось, этот материал получился очень вовремя и помог УАФ в построении защиты. Поэтому я выступал там как общественный деятель и журналист. Более подробно уже поговорим после результатов заседаний. Насколько я понимаю, дело будет не так долго рассматриваться по срокам", – сказал Денисов.

Напомним, что Тимощук уже давно живет в России и сейчас входит в тренерский штаб питерского "Зенита".

В итоге, после начала полномасштабной войны, УАФ лишила Тимощука, который не только остался в России, но и не высказал свою гражданскую позицию, всех титулов, тренерской лицензии и пожизненно изъяла из официального реестра сборных. Также ему запретили заниматься футбольной деятельностью в Украине, после чего Анатолий подал на Ассоциацию в CAS.

Слушание по делу состоялось 22 апреля. До этого Тимощук проиграл апелляции во всех внутренних инстанциях.