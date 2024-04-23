Reuters: США готовят пакет военной помощи Украине на 1 млрд долларов

Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на 1 миллиард долларов.

Читайте также Премьер Британии раскрыл детали рекордного пакета военной помощи для Украины

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников.

Пакет помощи будет включать в себя транспортные средства, боеприпасы противовоздушной обороны Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое оружие, которое можно немедленно использовать на поле боя, сообщили чиновники на условиях анонимности.