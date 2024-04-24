79 за, 18 против. Сенат США принял законопроект о помощи Украине

Сенат США принял законопроект, который предусматривает помощь Украине, Израилю и Тайваню на 95 миллиардов долларов.

Из них на помощь Украине предусмотрено почти 61 млрд долларов. Также законопроект содержит положение REPO Act, которая дает возможность конфисковать российские активы за рубежом. Ранее законопроект был одобрен Палатой представителей.

На голосовании в Сенате законопроект поддержали 79 сенаторов (46 демократов, 31 республиканец, два независимых), против – 18 (15 республиканцев, два демократа, один независимый), три не голосовали.

Президент США Джо Байден сообщил, что подпишет документ в среду, "как только он появится у него на столе".