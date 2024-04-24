На Смоленской НПЗ в рф произошел пожар после атаки БпЛА
Также сообщается о пожаре в Воронежской области
Фото - МНС Росії
В ночь с вторника на среду на Смоленский НПЗ в Ярцевском районе Смоленской области рф произошел масштабный пожар после дроновой атаке.
Местный губернатор подтвердил на объект была совершена атака. Сообщается о четырех-пяти взрывах.
Overnight, Ukrainian drones hit an oil depot in the Smolensk region. Also in the Voronezh and Lipetsk regions, similar facilities were attacked. pic.twitter.com/JMXSdun3eb— NOELREPORTS ???????? ???????? (@NOELreports) April 24, 2024
Также взрывы ночью происходили в Воронежской и Липецкой области рф.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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