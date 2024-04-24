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На Смоленской НПЗ в рф произошел пожар после атаки БпЛА

Общие новости

Также сообщается о пожаре в Воронежской области 

На Смоленской НПЗ в рф произошел пожар после атаки БпЛА

Фото - МНС Росії

Новина українською

В ночь с вторника на среду на Смоленский НПЗ в Ярцевском районе Смоленской области рф произошел масштабный пожар после дроновой атаке.

Местный губернатор подтвердил на объект была совершена атака. Сообщается о четырех-пяти взрывах.

Также взрывы ночью происходили в Воронежской и Липецкой области рф.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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