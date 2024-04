На Смоленской НПЗ в рф произошел пожар после атаки БпЛА

В ночь с вторника на среду на Смоленский НПЗ в Ярцевском районе Смоленской области рф произошел масштабный пожар после дроновой атаке.

Местный губернатор подтвердил на объект была совершена атака. Сообщается о четырех-пяти взрывах.

Overnight, Ukrainian drones hit an oil depot in the Smolensk region. Also in the Voronezh and Lipetsk regions, similar facilities were attacked. pic.twitter.com/JMXSdun3eb