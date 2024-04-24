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Россия на войне в Украине потеряла 880 военных за сутки - Генштаб ВСУ

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Россия на войне в Украине потеряла 880 военных за сутки - Генштаб ВСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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За последние сутки российская оккупационная армия потеряла еще 880 человек личного состава, а также 43 артсистемы.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 24 апреля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 461940 (+880) человек,
  • танков - 7242 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 13928 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 11808 (+43) ед,
  • РСЗО - 1048 (+2) ед,
  • средства ПВО - 771 (+2) ед,
  • самолетов - 348 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9439 (+32),
  • крылатые ракеты - 2117 (+0),
  • корабли / катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15892 (+47) ед,
  • специальная техника - 1944 (+8).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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