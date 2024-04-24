Россия на войне в Украине потеряла 880 военных за сутки - Генштаб ВСУ
Потери врага
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
За последние сутки российская оккупационная армия потеряла еще 880 человек личного состава, а также 43 артсистемы.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 24 апреля ориентировочно составили:
- личного состава - около 461940 (+880) человек,
- танков - 7242 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 13928 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 11808 (+43) ед,
- РСЗО - 1048 (+2) ед,
- средства ПВО - 771 (+2) ед,
- самолетов - 348 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9439 (+32),
- крылатые ракеты - 2117 (+0),
- корабли / катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 15892 (+47) ед,
- специальная техника - 1944 (+8).
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