В Бундестаге призвали правительство Германии поставить Украине ракеты Taurus

Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала немецкое правительство поставить Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом информирует BR24.

"Канцлер всегда уверял нас, что ориентируется на Соединенные Штаты", - заявила она.

Она отметила, что в результате решения США теперь видит необходимость в действиях и со стороны правительства Германии.

"США теперь будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. Это достаточная причина, чтобы действовать сейчас по вопросу Taurus", - сказала Штрак-Циммерманн.