В Бундестаге призвали правительство Германии поставить Украине ракеты Taurus
Может, теперь решение изменится
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Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала немецкое правительство поставить Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом информирует BR24.
"Канцлер всегда уверял нас, что ориентируется на Соединенные Штаты", - заявила она.
Она отметила, что в результате решения США теперь видит необходимость в действиях и со стороны правительства Германии.
"США теперь будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. Это достаточная причина, чтобы действовать сейчас по вопросу Taurus", - сказала Штрак-Циммерманн.
Напомним, ракеты Taurus имеют радиус действия 500 километров. Украина обратилась к Германии с просьбой их предоставить еще в 2023 году, но
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