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Госдеп США добавил телемарафон в отчет о нарушениях прав человека

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Госдеп США добавил телемарафон в отчет о нарушениях прав человека

nytimes.com

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Государственный департамент США в отчете о нарушениях прав человека в 2023 году вспомнил о телемарафоне «Единые новости» как пример нарушения свободы выражения мнений.

Об этом говорится на сайте ведомства.

"Национальный телемарафон - сменная платформа каналов, которые придерживаются правительственной линии по освещению войны - обеспечил беспрецедентный уровень контроля над телевизионными новостями в прайм-тайм.

Более того, некоторые СМИ сообщили об отстранении от выгодных контрактов на наземное вещание и давление со стороны Офиса президента еще весной 2022 года

Некоторые ораторы, которые критиковали правительство, также были занесены в черный список правительственных новостных программ. Журналисты-расследователи, которые критиковали правительство, иногда становились мишенью негативных кампаний в социальных сетях, иногда через дружественные правительству каналы", - говорится в отчете.

Напомним, недавно телеканалы «единого марафона» получили статус критически важных и право на бронь от мобилизации.

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Источник:
State.gov
Опубликовал: Александр Бураков
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