Госдеп США добавил телемарафон в отчет о нарушениях прав человека
Выводы американской комиссии
nytimes.com
Государственный департамент США в отчете о нарушениях прав человека в 2023 году вспомнил о телемарафоне «Единые новости» как пример нарушения свободы выражения мнений.
Об этом говорится на сайте ведомства.
"Национальный телемарафон - сменная платформа каналов, которые придерживаются правительственной линии по освещению войны - обеспечил беспрецедентный уровень контроля над телевизионными новостями в прайм-тайм.
Более того, некоторые СМИ сообщили об отстранении от выгодных контрактов на наземное вещание и давление со стороны Офиса президента еще весной 2022 года
Некоторые ораторы, которые критиковали правительство, также были занесены в черный список правительственных новостных программ. Журналисты-расследователи, которые критиковали правительство, иногда становились мишенью негативных кампаний в социальных сетях, иногда через дружественные правительству каналы", - говорится в отчете.
Напомним, недавно телеканалы «единого марафона» получили статус критически важных и право на бронь от мобилизации.
Популярное сейчас
- Что не так с Мудриком и Челси? Перспектива на сезон 2024/2025 не радужная
- Арсенал - Челси 5:0. Второе крупнейшее поражение синих в истории. Обзор матча и видео голов
- Дерби в Милане, Лондоне и Ливерпуле плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
- Покойного журналиста Артема Франкова вызвали повесткой в ТЦК
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО