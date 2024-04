Еврокомиссия выделила еще один транш Украине на 1,5 млрд евро

Европейская комиссия в среду, 24 апреля, объявила о выделении Украине транша в 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи из большого пакета поддержки на сумму 50 млрд евро.

Об этом в соцсети X (ранее - Twitter) сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В начале 2024 года Евросоюз принял решение о предоставлении Украине масштабной финансовой помощи. Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля одобрили пакет помощи в размере 50 миллиардов евро, который будет предоставлен Украине до 2027 года.

Ukraine is carrying a heavy burden on its shoulders for all of us.



Today, we disburse an additional €1.5 bn, under the €50 bn Ukraine Facility.



This is vital to keep Ukraine's state & services running, while it fights back the aggressor.



Europe remains united and resolute.