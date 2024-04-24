Еврокомиссия выделила еще один транш Украине на 1,5 млрд евро
Очередная финансовая помощь
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Европейская комиссия в среду, 24 апреля, объявила о выделении Украине транша в 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи из большого пакета поддержки на сумму 50 млрд евро.
Об этом в соцсети X (ранее - Twitter) сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Украина несет на своих плечах тяжелое бремя для всех нас. Сегодня мы выделяем еще 1,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на сумму 50 млрд евро.
Это жизненно важно для поддержания работы государственных служб Украины, пока она дает отпор агрессору", - отметила она.
В начале 2024 года Евросоюз принял решение о предоставлении Украине масштабной финансовой помощи. Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля одобрили пакет помощи в размере 50 миллиардов евро, который будет предоставлен Украине до 2027 года.
Ukraine is carrying a heavy burden on its shoulders for all of us.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 24, 2024
Today, we disburse an additional €1.5 bn, under the €50 bn Ukraine Facility.
This is vital to keep Ukraine's state & services running, while it fights back the aggressor.
Europe remains united and resolute.
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