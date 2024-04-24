Еврокомиссия выделила еще один транш Украине на 1,5 млрд евро

Европейская комиссия в среду, 24 апреля, объявила о выделении Украине транша в 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи из большого пакета поддержки на сумму 50 млрд евро.

Об этом в соцсети X (ранее - Twitter) сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Украина несет на своих плечах тяжелое бремя для всех нас. Сегодня мы выделяем еще 1,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на сумму 50 млрд евро.

Это жизненно важно для поддержания работы государственных служб Украины, пока она дает отпор агрессору", - отметила она.