Минобороны опубликовало полный перечень изменений в закон о мобилизации
Более подробное объяснение от госоргана
Міноборони
Одобренный в середине апреля Верховной Радой и подписанный президентом Владимиром Зеленским закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая. Минобороны показало полный перечень изменений в процессе мобилизации на своей странице в Telegram.
Среди главного:
- Во время мобилизации мужчины от 18 до 60 лет должны носить с собой военно-учетные документы и предъявить их уполномоченным лицам. Военнообязанные также обязаны прибыть в сборные пункты по вызову или повестке.
- Органы местного самоуправления должны способствовать подготовке и проведению мобилизации и демобилизации, вести отчетность и учет военнообязанных, а также взаимодействовать с Силами обороны.
- Отмечается, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет пригодны к базовой военной службе в армии. Отсрочку могут получить временно непригодные по состоянию здоровья, студенты и по семейным обстоятельствам.
- Базовая служба во время действия военного положения длится до трех месяцев. Военная служба по призыву по мобилизации продолжается до завершения особого периода или завершается в случае других обстоятельств.
- Военно-транспортная обязанность устанавливается с целью обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований транспортными средствами (включая водные) и техникой. В частности, это могут быть тракторы, самоходные шасси, самоходные сельскохозяйственные, дорожно-строительные машины, сельскохозяйственная техника.
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