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В Раде отреагировали на скандальное решение МИД по консульским услугам для мужчин за рубежом

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В Раде отреагировали на скандальное решение МИД по консульским услугам для мужчин за рубежом

umoloda.kyiv.ua

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Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и разведки планирует вызвать представителей Министерства иностранных дел для разъяснения ситуации с прекращением предоставления консульских услуг мужчинам за рубежом.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сказала член комитета Соломия Бобровская.

"МИД я не припоминаю ни на одном комитете, по поводу комментариев и правок, которые бы касались законодательства, к изменениям закона о мобилизации. Поэтому я думаю, что мы на ближайший комитет их вызовем, чтобы они объяснили, что за возмущение, о котором они нас не предупреждали.

За три месяца фактически незаконно или полузаконно выдали такое распоряжение, которое имеет сомнительный результат, адекватность и содержание", - сказала Бобровская.

После вступления в силу закона о мобилизации, то есть после 18 мая, мужчины будут иметь два месяца на обновление данных в ТЦК. Нардеп подчеркнула, что ограничений на предоставление консульских услуг не должно быть до этого срока.

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Источник:
Радио Свобода
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.04.2024 в 16:14
Мабуть тільки тому що стосується їхніх родичів
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.04.2024 в 16:14
Мабуть тільки тому що стосується їхніх родичів
Ответить
0
0

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