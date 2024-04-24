В Раде отреагировали на скандальное решение МИД по консульским услугам для мужчин за рубежом

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и разведки планирует вызвать представителей Министерства иностранных дел для разъяснения ситуации с прекращением предоставления консульских услуг мужчинам за рубежом.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сказала член комитета Соломия Бобровская.

"МИД я не припоминаю ни на одном комитете, по поводу комментариев и правок, которые бы касались законодательства, к изменениям закона о мобилизации. Поэтому я думаю, что мы на ближайший комитет их вызовем, чтобы они объяснили, что за возмущение, о котором они нас не предупреждали. За три месяца фактически незаконно или полузаконно выдали такое распоряжение, которое имеет сомнительный результат, адекватность и содержание", - сказала Бобровская.

После вступления в силу закона о мобилизации, то есть после 18 мая, мужчины будут иметь два месяца на обновление данных в ТЦК. Нардеп подчеркнула, что ограничений на предоставление консульских услуг не должно быть до этого срока.