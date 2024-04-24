Великобритания впервые передаст Украине высокоточные авиабомбы Paveway IV, - СМИ
В основе лежит модифицированная авиабомба Mk 82 с повышенной пробивной способностью
фото из свободных источников
Великобритания в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине высокоточные авиационные бомбы Paveway IV.
Об этом сообщил журналист BBC Джонатан Биль.
"Последняя партия военной помощи Великобритании Украине будет включать бомбы Paveway IV", - отметил он.
Paveway IV является двухрежимной бомбой с GPS/лазерным наведением и максимальной дальностью полета более 30 км, в зависимости от высоты сброса, скорости и траектории полета.
Она производится британской компанией Raytheon UK и является последней версией серии Paveway.
В основе лежит модифицированная авиабомба Mk 82 с повышенной пробивной способностью.
Paveway IV может использоваться с различных боевых самолетов, включая Harrier GR9, Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon и F-35 Lightning II.
Популярное сейчас
- Если не будет нового контракта. Реал определился с суммой, за которую готов продать Лунина
- В Бундестаге призвали правительство Германии поставить Украине ракеты Taurus
- Арсенал растоптал Челси, Юве в финале, Цыганков возвращается. Главные новости за 23 апреля
- Покойного журналиста Артема Франкова вызвали повесткой в ТЦК
- Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной