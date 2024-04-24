Великобритания впервые передаст Украине высокоточные авиабомбы Paveway IV, - СМИ

Великобритания в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине высокоточные авиационные бомбы Paveway IV.

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Об этом сообщил журналист BBC Джонатан Биль.

"Последняя партия военной помощи Великобритании Украине будет включать бомбы Paveway IV", - отметил он.

Paveway IV является двухрежимной бомбой с GPS/лазерным наведением и максимальной дальностью полета более 30 км, в зависимости от высоты сброса, скорости и траектории полета.

Она производится британской компанией Raytheon UK и является последней версией серии Paveway.

В основе лежит модифицированная авиабомба Mk 82 с повышенной пробивной способностью.

Paveway IV может использоваться с различных боевых самолетов, включая Harrier GR9, Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon и F-35 Lightning II.