На России арестовали замминистра обороны. Официально - за взятки. СМИ пишут, что за госизмену

На России задержали замминистра обороны Тимура Иванова. Российские СМИ пишут о том, что есть две версии ареста Иванова – коррупция и госизмена.

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По словам одного из источников, Кремль пока не хочет говорить о государственной измене заместителя Шойгу публично.

"Взятка - это для публики. Пока говорить публично о госизмене не хотят - скандал большой: все-таки замминистра обороны".

Другой источник отметил, что приказ об аресте замминистра обороны России дал Путин.

А вот источники в украинском ГУР говорят о том, что Иванов оказался в СИЗО и преследуется режимом Путина в результате активных мер Главного управления разведки Минобороны Украины.

Якобы в марте 2024 года силы ГУР МО совершили спецоперацию, в результате которой получили доступ к значительному массиву конфиденциальной информации и служебным документам заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.

Вскоре после получения украинскими разведчиками доступа к служебной документации заместителя Шойгу, следственные органы РФ против возбудили против него следствие по обвинению в коррупции. В конце концов, Иванова отправили в СИЗО по подозрению в получении взятки.