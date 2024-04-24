На России арестовали замминистра обороны. Официально - за взятки. СМИ пишут, что за госизмену
Якобы Путин не простил Иванову хакерскую атаку украинского ГУР на сервера минобороны РФ
На России задержали замминистра обороны Тимура Иванова. Российские СМИ пишут о том, что есть две версии ареста Иванова – коррупция и госизмена.
По словам одного из источников, Кремль пока не хочет говорить о государственной измене заместителя Шойгу публично.
"Взятка - это для публики. Пока говорить публично о госизмене не хотят - скандал большой: все-таки замминистра обороны".
Другой источник отметил, что приказ об аресте замминистра обороны России дал Путин.
А вот источники в украинском ГУР говорят о том, что Иванов оказался в СИЗО и преследуется режимом Путина в результате активных мер Главного управления разведки Минобороны Украины.
Якобы в марте 2024 года силы ГУР МО совершили спецоперацию, в результате которой получили доступ к значительному массиву конфиденциальной информации и служебным документам заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.
Вскоре после получения украинскими разведчиками доступа к служебной документации заместителя Шойгу, следственные органы РФ против возбудили против него следствие по обвинению в коррупции. В конце концов, Иванова отправили в СИЗО по подозрению в получении взятки.
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